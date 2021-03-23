BIST 1.375
DOLAR 7,89
EURO 9,42
ALTIN 439,20
HABER /  MEDYA
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Ünlü programa konuk oldu! Mehmet Öz'e tepki yağdı

Doktor Mehmet Öz, ABD'de uzun yıllardır yayınlanan 'Jeopardy!' programının konuk sunucularından biri olunca yapımcıların başı derde girdi.

Abone ol

Türkiye’de de 1990’lı yıllarda ‘Riziko!’ adıyla yayınlanan, ABD televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programlarından ‘Jeopardy!’ son günlerde dikkat çeken bir tartışmayla gündeme geldi. Programın efsanevi sunucusu Alex Trebek’in hayatını kaybetmesinin ardından yapımcılar, konuk sunucularla programı devam ettirme kararı almıştı. Söz konusu sunucular arasında Katie Couric, Mayim Bialik ve Aaron Rodgers gibi isimler yer alırken, tartışma yaratan kişi ise Dr. Mehmet Öz oldu.

Yarışmaya daha önce katılan ve kazanan isimler, yapımcıların yaptıkları seçimle yolunu kaybettiğini öne sürdü. Yapımcıları Dr. Öz’le ilgili yapılan seçimi tekrar gözden geçirmeye çağıran eski yarışmacılar, Öz’ün programın ortaya koyduğu tüm değerlere karşı bir isim olduğunu iddia etti.


"Amerikan halkına zarar veriyor"
Ortak bir mektup yazan eski yarışmacılar, “Dr. Öz kariyerine Oprah Winfrey Show’da konuk tıbbi uzman olarak başladı. Üzerine araştırma yapmadan ortaya attığı tehlikeli iddiaları pek çok kişinin tepkisini çekiyor. 20 yıldır doktorluğunu kullanarak devam ettirdiği televizyon kariyeri, ettiği yeminin aksine Amerikan halkına zarar veriyor. Bu zararlı fikirler arasında hiçbir işe yaramayan takviye ilaçlar, otizmle ilgili tehlikeli tedaviler ve Covid-19’a karşı hidroksiklorokin kullanılması gibi örnekler yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Temelsiz ve yanlış 
Programın hayranları söz konusu mektubu sosyal medyada defalarca paylaşırken, 2014’te yapılan bir çalışmanın Dr. Öz’ün tıbbi tavsiyelerinin yarısının temelsiz ve yanlış olduğunu ortaya koyduğunu savundu. Programın yapımcılarından veya Dr. Öz’ün temsilcilerinden tepkiler üzerine herhangi bir açıklama yapılmadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tecavüzler ifşa oldu mecliste skandal patladı! Kanepede çırılçıplak... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar! İkisi de tutuklandı
Karaman'da devrilen traktör babanın ölümüne neden oldu kızı yaralı
Erzurumspor İsmail Kartal'ı resmen açıkladı
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
Bolu'da bulundu 50 yıldır fark etmediler! Dünyada eşi olmayan ‘Artemis’ heykeli
ABD'nin cari açığı 2020'de 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı
Balıkesir'de evde korona nikahı! 40 kişiden 35'i virüse yakalandı
Fiorentina'da Prandelli dönemi sona erdi
3 aydır tedavi görüyordu! Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli hayatını kaybetti
Kocaeli'de sokakta başından vurarak öldürdü! Savunması pes dedirtti
Yorumlar