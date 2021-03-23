Erzurumspor İsmail Kartal'ı resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor, en son Konyaspor'u çalıştıran İsmail Kartal ile prensipte anlaştı.

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Süper Lig'de kritik bir konumda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü buldu. Erzurumspor, sezona başladığı Konyaspor ile yollarını sezon içinde ayıran İsmail Kartal ile anlaşma sağlanırken kulübün sosyal medya hesabından resmi olarak duyuruldu.

TRT Spor'un haberine göre Erzurumspor'da anlaşma sağlanan İsmail Kartal, perşembe günü yeni takımının Antalya kampına katılacak.