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Galatasaray'da büyük operasyon! 7 isim yolcu

Geçtiğimiz günlerde Fernando Muslera ile sözleşme yenileyen Galatasaray'da kadro planlaması devam ediyor. Fatih Terim, 7 futbolcuyu yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosunda değişimler bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon öncesinde kadroda büyük bir değişim yapmaya hazırlandığı ve 7-8 futbolcuyla yolların ayrılacağı öğrenildi.

Sofiane Feghouli ilk sırada
Takvim'in aktardığı habere göre; Fatih Terim'in gözden çıkardığı ilk ismin Sofiane Feghouli olduğu belirtiliyor. Başarılı hocanın, Cezayirli yıldızın istikrarsız performansı nedeniyle bu kararı aldığı ifade ediliyor.

Saracchi, Halil ve Etebo da düşünülmüyor
Eğer iyi bir teklif gelirse Feghouli'nin satışına hemen onay verilecek. Fatih Terim, kiralık sözleşmeleri bitecek olan Saracchi, Halil ve Etebo'yu da yeni sezonda düşünmüyor.

Linnes ve Şener yolcu
Performansı beklentilerin altında kalan Babel satış listesine konulacak. Sözleşmelerinin son senesindeki Linnes ve Şener'e de imza attırılmayacak.

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