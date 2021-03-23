BIST 1.378
DOLAR 7,88
EURO 9,40
ALTIN 441,43
HABER /  YEREL
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Mersin'de kilosu 30 liraya satılıyor! Duyanlar ormana koştu

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'de ormanlık alanlarda ortaya çıkan çukur çanak mantarı vatandaşlara ek gelir kaynağı oldu. Kilosu 30 liraya satılan mantarı toplamak için vatandaşlar ormanlara akın etti.

Abone ol

Mut ilçesinde, yağışlı geçen haftanın sonunda güneşin kendini göstermesiyle çam ormanlarında çam pürlerinin altında Çukur Çanak mantarı yoğun olarak çıkmaya başladı. Vatandaşlar lezzetine doyamadıkları mantarı toplamak için ormana akın etti. Mustafa Gülyüz, yeni toplanan mantarın kilogramının 25 ila 30 liradan satıldığını söyledi.

Komşularıyla birlikte kızılçam ormanlık alanda Çukur Çanak mantarı topladıklarını söyleyen Gülyüz, "Çukur Çanak mantarı şubat, mart aylarında çıkmaya başlıyor ve yüksek rakıma doğru mayıs ayına kadar toplanıyor. Özellikle yağışların ardından gelen güneşli günlerde bolca bulunuyor. Vatandaşlar hem gelir amacıyla hem de lezzetine doyamadıkları için büyük ilgi gösteriyor" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hatay'da kafeyi bıraktı bu işe başladı kazancını duyan inanamadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da park tartışmasında kadının kaburgasını kırdı! O akademisyene 1 yıl 10 ay hapis
Dolar 8 lira olur mu? Kur yine kritik eşikte saat 15.00'te 7.92'ye çıktı
Fatih Altaylı'dan 'Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması' yorumu: Kıskançlıktan çatlıyorum
COVID 19’a yine Türk imzası
Ekran görüntüsü sızdı! İşte Whatsapp'ın kullanıcılarını sevindirecek yeni özelliği
Konya saatlik hava durumu 3 gün boyunca kar var
Jandarma yasadışı sitelere geçit vermedi! Yüzlercesine erişim engeli geldi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den kadına şiddetle mücadele açıklaması
50 yıldır ilk kez böyle bir şey yaşadı! Adana'da duyanlar çarşıya akın etti
Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a 'gizli anlaşma' çağrısı: Türkiye için namus meselesi, bu belgeyi açıklayın
Yorumlar 1 yorum