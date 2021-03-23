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Rusya'da bombardıman uçağı düştü: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı

Rusya'da TU-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının tetikleme sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle düşmesi sonucu 3 mürettebat hayatını kaybederken, 1 mürettebat da yaralandı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan TU-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının Kaluga bölgesinde düştüğünü açıkladı. Savunma Bakanlığı, uçağın planlı eğitim uçuşu sırasında tetikleme sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle düştüğünü bildirdi.

Paraşütle atladılar ama...
Uçağın askeri havaalanı yakınında irtifa kaybetmesi sırasında 4 uçak personelinin fırlatma sistemleri ile kurtulmaya çalıştığı fakat yüksekliğin yetersiz olması nedeniyle paraşütle atlayan 4 personelden 3'ünün hayatını kaybettiği, 1’inin ise yaralandığı aktarıldı.

Yaralının hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı ifade edildi.

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