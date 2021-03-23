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Konya saatlik hava durumu 3 gün boyunca kar var

KONYA Sibirya üzerinden gelen soğuklarla birlikte kar yağışının etkisine giriyor. Kar yağışı çarşamba, perşembe ve cuma günü devam edecek.

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Mart ayı şanına yakışanı yaptı ve gider ayak kar sürprizi ile şaşırttı. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile birlikte hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Bir çok ilde geceden itibaren etkili kar yağışı başlayacak ve 3 gün boyunca devam edecek. 

Konya'da yılın son kar yağışına bu gece kavuşacak. Saat 21.00'da sulu kar yağışı başlarken, gece yarısında yerini kar yağışına bırakacak. Kar yağışı sabaha kadar hiç kesilmeden devam edecek. Konya için Meteoroloji İşleri Müdürlüğü'nün geçtiği saatlik hava durumu tahmini şöyle:

Konya 5 günlük hava tahmini

Konya'da hava sıcaklığı çarşamba günü 2 dereceye kadar inecek ve kar yağışı hiç durmadan devam edecek. Perşembe günü sıcaklık 0'ın altına inip eksi 1'leri gösterecek. Hem perşembe hem de cuma günü kesintisiz kar yağışı var. Cumartesi günü kar yağışı duracak, pazar günü de Konya'da güneş yüzünü gösterecek. 

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