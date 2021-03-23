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Ankara için meteorolojiden kar uyarısı akşam başlıyor yarın çok kuvvetli olacak

ANKARA bu akşamdan itibaren kar yağışının etkisi altına giriyor. Meteoroloji İşleri Müdürlüğü yarın kar yağışının daha yoğun olacağını duyurdu.

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ANKARA'da bugün öğleden sonra yağmur şeklinde başlaması beklenen kuvvetli yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği duyuruldu. Meteoroloji İşleri Müdürlüğü resmi sitesinden başkent için kar uyarısını başladı. Meteoroloji uyarısında "bu gece ve yarın (24.03.2021 Çarşamba) sabah saatlerinde kar yağışının etkili olacağı (8-12 cm) tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 

Ankara saatlik hava durumu
Başkentte saat 18.00'dan itibaren başlayacak sulu kar yağışı gece yarısından itibaren yerini kar yağışına bırakacak. Hava sıcaklığı 0 derecenin altına inecek. 

Ankara'nın 5 günlük hava durumu

Ankara'da kar yağışı 24 Mart 2021 çarşamba günü aynı hızla devam edecek. Perşembe günü de kar yağışı kesilmeyecek, cuma günü kar yağışı bir gün mola verdikten sonra cumartesi günü etkili olmaya devam edecek. Kar yağışı Ankara'yı pazar günü terkedecek. 

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