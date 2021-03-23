Çatıdan sarkıttığı iple apartmana girip eşini katletti! Denizli'deki vahşette yeni detaylar

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 6 katlı binanın çatısından sarkıttığı ip ile 5'inci katta oturan kızının dairesine inen Erkan Sivrikaya (52), boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Meral Sivrikaya'yı bıçaklayarak öldürdü. Katil kocanın cinayetten önce bir üst katta bulunan balkon camlarına "yuvana dön, yoksa af yok" gibi yazılar yazdığı ortaya çıktı.

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Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi'nde bulunan apartmanın 5. katındaki evin balkonunda eşi Meral S'yi (50) bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen eşi Erkan S'nin (52) emniyetteki işlemleri sürüyor. Zanlının boşanma aşamasındaki eşini öldürmeden önce üst kattan girdiği balkon camlarına çeşitli yazılar yazdığı görüldü.



6. kattaki balkonda bulunan her iki cama da "evine dön, namus, yuvana dön, yoksa af yok" şeklinde eliyle yazılar yazdıktan sonra 5. kata sarkıttığı iple aşağı inip eşiyle tartıştığı kaydedildi. Öte yandan cinayetten önce Erkan S'nin akrabalarına eşinin kendisiyle barışmazsa onu öldüreceğini söylediği ileri sürüldü. Hayatını kaybeden Meral S'nin (50) Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.



Ne olmuştu?

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 5. katında kızı Özlem Yılmaz'la yaşayan Meral S. (50) ile boşanma aşamasındaki eşi Erkan S. (52) arasında çıkan tartışmada Erkan S, yardım istemek için balkona çıkmak isteyen eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürmüştü.