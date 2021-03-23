Artı TV’de protokol krizi! 50’den fazla gazeteci ve çalışan işsiz kalabilir

Merkezi Almanya’da bulunan Artı TV ve Artı Gerçek’in İstanbul bürosunda protokol krizi yaşanırken 50’den fazla gazeteci ve çalışan işsiz kalabilir.

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DİSK Basın-İş, Artı TV ve Artı Gerçek’in Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yetkisi olmamasına rağmen, kurumla protokol imzalamayı başarmıştı. Disk Basın-İş, kurumun protokole bağlı almayarak işten çıkarma yaptığını "sözleşmesini feshettiğini deklare etti" derken, Artı TV yönetimi ise durumu anlamaya çalıştıklarını belirtti.

"Gazeteci kıyımı yapılıyor"

DİSK Basın-İş, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Artı TV ve Artı Gerçek'te gazeteci kıyımı yapılıyor" denilerek şu çağrı yapıldı: Artı TV'de program yapan, Artı Gerçek’te yazı yazan tüm gazeteci, yazar ve aydınları, okurları, izleyicileri ve tüm kamuoyunu bu kitlesel emek kıyımına karşı dayanışmaya çağırıyoruz.