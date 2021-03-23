Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısında son haftada en çok artan iller ve en çok azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından en çok vaka arttışı görülen ve en çok azalan illeri paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, vaka sayısında en çok artış görülen ve en az görülen illeri açıkladı.

Koca, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir." ifadelerine yer verdi.

En çok artan iller

En çok azalan iller