BIST 1.353
DOLAR 7,91
EURO 9,52
ALTIN 439,09
HABER /  SAĞLIK
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısında son haftada en çok artan iller ve en çok azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından en çok vaka arttışı görülen ve en çok azalan illeri paylaştı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, vaka sayısında en çok artış görülen ve en az görülen illeri açıkladı.

Koca, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir." ifadelerine yer verdi.

En çok artan iller

En çok azalan iller

ÖNCEKİ HABERLER
Bahçelievler’de kuyumcuda silahlı soygun girişimi: 2 yaralı
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy’dan Ekrem İmamoğlu'na cevap
Elazığ'da olaya giden itfaiye otomobille çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
Meral Akşener'den yeni Merkez Bankası Başkanı'na uyarı: Ayasofya İmamı da göreve talip oldu
Ferdi Kadıoğlu milli takım için kararını veriyor
Galatasaray'da büyük operasyon! 7 isim yolcu
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Türkiye ile yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına
23 ülke askıya almıştı! ABD'den AstraZeneca aşısının deney sonuçlarına ilişkin açıklama
Olay yeri Aydın! Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM'ye başvurdu
Yorumlar