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Olay yeri Aydın! Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 21 yaşındaki genç tartıştığı babasını av tüfeği ile vurarak öldürdü. Yiğit Kaan V., polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

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AYDIN'da 21 yaşındaki Yiğit Kaan V., tartıştığı babası Barış V.'yi (45) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Efeler ilçesi Fatih Mahallesi'nde sabaha karşı saat 03.30 sıralarında yaşanan olayda Yiğit Kaan V., henüz bilinmeyen nedenle babası Barış V. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yiğit Kaan V., babası Barış V.'ye av tüfeğiyle ateş etti. Baba kanlar içinde yere yığılırken  ihbar üzerine adrese polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Barış V.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yiğit Kaan V., polis tarafından gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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