İstanbul ilçelerinin Covid-19 vaka sayıları! Koronavirüs patlama yaptı

İstanbul'daki ilçelerin de tek tek yer aldığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Esenyurt, Şişli gibi ilçelerde yoğunluk görülürken; Şile, Sarıyer gibi bölgelerde vaka sayılarının daha az olduğu yer aldı.

HES uygulamasında ilçelerin vaka yoğunluklarına göre renkleri şu şekilde: