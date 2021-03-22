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İstanbul ilçelerinin Covid-19 vaka sayıları! Koronavirüs patlama yaptı

İstanbul ilçelerinin Covid-19 vaka sayıları! Koronavirüs patlama yaptı

İSTANBUL 'da normalleşme adımları sonrası koranavirüs vaka sayıları patladı. Sağlık bakanlığı HES uygulamasına göre işte ilçelerdeki Covid-19 vaka sayıları:

İstanbul ilçelerinin Covid-19 vaka sayıları! Koronavirüs patlama yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde kontrollü normalleşme sürecine geçilirken alınan tedbirler de esnetildi. Risk haritasına göre çok yüksek risk taşıyan İstanbul'da da vaka sayılarında artış tespit edildi.

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İstanbul ilçelerinin Covid-19 vaka sayıları! Koronavirüs patlama yaptı

İstanbul'daki ilçelerin de tek tek yer aldığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Esenyurt, Şişli gibi ilçelerde yoğunluk görülürken; Şile, Sarıyer gibi bölgelerde vaka sayılarının daha az olduğu yer aldı.

HES uygulamasında ilçelerin vaka yoğunluklarına göre renkleri şu şekilde:

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İstanbul ilçelerinin Covid-19 vaka sayıları! Koronavirüs patlama yaptı

ADALAR

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İstanbul ilçelerinin Covid-19 vaka sayıları! Koronavirüs patlama yaptı

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