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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

İhlas Haber Ajansı

2021 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda oynanacak Rusya-İzlanda maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA tarafından, Macaristan-Slovenya ortaklığında düzenlenen 2021 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası'nda görevlendirildi. Meler, şampiyonada ilk olarak Rusya ile İzlanda takımları arasında 25 Mart 2021 Perşembe günü oynanacak olan C Grubu müsabakasını yönetecek.

Macaristan'ın Gyor şehrindeki Gyirmoti Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede, Meler 'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Adam Farkas olacak.

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