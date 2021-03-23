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Osmaniye'de dehşet! Barışmak istediği eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son korkunç haber Osmaniye'den geldi. Barışma bahanesiyle yanına gittiği 3 çocuk annesi eşi Serpil Fikirli'yi (33) bıçaklayarak öldüren Cemil Fikirli tutuklandı.

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İlçeye bağlı Yeniköy köyünde yaşayan 12 yıllık evli, 3 çocuk annesi Serpil Fikirli, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle tartıştığı eşi Cemil Fikirli'yi terk edip, kayınpederinin evine yerleşti. Barışmak istediğini belirten Cemil Fikirli, dün öğle saatlerinde eşi ile konuşmak için babasının evine gitti. Burada görüşen çift arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil Fikirli, bıçakla eşi Serpil Fikirli'yi yaraladı. Çağrılan ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Serpil Fikirli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cemil Fikirli ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemil Fikirli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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