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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Türkiye ile yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına" açıklamasını yaptı.

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile “Transatlantik bağını güçlendirmek” konulu sohbet toplantısı düzenlemek üzere Brüksel'e gitti. 

Blinken, toplantıdan önce Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Blinken, "Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına" ifadelerini kullandı. 

''İstişare etmek için geldim''
Uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Blinken, bu konudaki değerlendirmelerinin devam ettiğini belirterek, "Belki daha da önemlisi ben buraya dinlemek ve istişare etmek için geldim çünkü müttefiklerin yaptığı şey budur." ifadesini kullandı.

ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi konusu
Blinken, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunda şunları söyledi: "Afganistan'a birlikte gittik, birlikte intibak ettik ve doğru zaman geldiğinde birlikte ayrılacağız. Burada ortak bir kelime var, o da birliktelik. Başkan Biden, çekilmenin son gün olan 1 Mayıs'a yetişmesinin zor olabileceğini söylemişti. Ancak ABD ne yaparsa yapsın müttefiklerinin ne düşündüğünü bilerek yapacak."

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