Kabine değişikliği iddiasına ilk açıklama! Mahir Ünal: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecek

AK Parti 7. Olağan Kongresi ile birlikte kabinede de değişiklik yapılacağı konuşuluyor. Bugün ya da yarın yapılacak değişiklikle bakanlıkların bölünmesi de söz konusu... Ankara kulislerindeki kabine değişikliği iddialarına ilişkin ilk açıklama AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal'dan geldi. NTV'ye konuşan Ünal, "Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yarın yapılacak AK Parti kongresine değinen Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi.

HDP'ye davette bulunulmadı

Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını söyleyen Ünal, kongre için HDP'ye davette bulunmadıklarını söyledi.

"Yeni düzenlemeye gidecek"

Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."