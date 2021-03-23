Meteoroloji uyarmıştı! Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Meteoroloji salı gününden itibaren yurtta soğuk ve kar yağışlı bir hava beklendiğini açıklamıştı. Bolu Dağı'nda da kar yağışı başladı. Yağış zaman zaman etkisini artırıyor.Abone ol
BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı başlarken, ulaşımda aksama yaşanmadı.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Bölgede yağışın gün içinde aralıklarla sürmesi beklenirken, trafikte sıkıntıya yol açabilecek düzeye ulaşması beklenmiyor.