BIST 1.307
DOLAR 7,73
EURO 9,33
ALTIN 430,82
HABER /  YEREL
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Meteoroloji uyarmıştı! Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Meteoroloji salı gününden itibaren yurtta soğuk ve kar yağışlı bir hava beklendiğini açıklamıştı. Bolu Dağı'nda da kar yağışı başladı. Yağış zaman zaman etkisini artırıyor.

Abone ol

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı başlarken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde kar yağışı başladı. 

Bölgede yağışın gün içinde aralıklarla sürmesi beklenirken, trafikte sıkıntıya yol açabilecek düzeye ulaşması beklenmiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yerli ve milli radar Türkiye'ye milyonlarca dolar kazandırdı
41 saatte etkisiz hale getiriyor! Prof. Dr. Yeşilada covid-19'un çözümünü açıkladı
Telefonuna bakan şok oldu herkes bu sorunu yaşıyor! Google'dan açıklama geldi
Hande Fırat: Kadınlar ne yazık ki seçim hesaplarına kurban edilmişlerdir
Moody’s’ten Türk Lirası ve enflasyon uyarısı: Kötü etkileyebilir
FETÖ’nün MEB yapılanması soruşturmasında 13 gözaltı kararı
Fenerbahçe için Marcelo Gallardo iddiası! Arjantinliler duyurdu
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu uyardı: Pozitif vaka sayımız yükseliyor aman dikkat
Sultangazi'de taciz iddiasına meydan dayağı
Ordu'da bakımını özel olarak yapıyor: 50 bin TL verseler satmam
Yorumlar