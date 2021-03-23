İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu uyardı: Pozitif vaka sayımız yükseliyor aman dikkat

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden kritik bir uyarıda bulundu ve salgının bitmediğine dikkat çekti. Memişoğlu "Hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım..." dedi.

Abone ol

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Kemal Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor. Aman dikkat! Sizleri korumak için çalışıyoruz, uyum gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım..." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il sağlık müdürleri ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta en çok vaka artışının yaşandığı yüksek riskli 5 şehrin sağlık müdürleriyle ile video konferans yöntemiyle görüştü. Koca, İstanbul, Kastamonu, Erzincan, Çankırı ve Yalova'nın yöneticileriyle şehirlerdeki son durumu ve alınması gereken önlemleri konuştu.