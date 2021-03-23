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NASA açıkladı! 2021'in en büyüğü dünyanın yakınından geçti

NASA 2021 yılının en büyük göktaşının dünyanın yakınından geçtiğini açıkladı.

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2021'in en büyük göktaşı Dünya'ya birkaç saat önce hiç olmadığı kadar yaklaştı. NASA, 2001 FO32 adı verilen asteroitin 21 Mart'ta Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurmuştu. NASA'dan yapılan açıklamaya göre göktaşı Dünya'nın yaklaşık 2 milyon kilometre yakınından geçti. NASA göktaşının Dünya'ya çarpma riskinin bulunmadığını söylemişti. 

NASA, 2001 FO32'ın 20 yıl önce keşfedildiğini ve o tarihten beri düzenli olarak izlendiğini belirtilmişti. Dev asteroitin 440-680 metre genişliğinde ve en az 1 kilometre çapında olduğu ve saatte 124 bin kilometre hızla hareket ettiği ifade edildi. 2 milyon kilometre uzak gibi gelebilir ancak Dünya'ya en yakın gezegen Venüs. İki gezegen arasında 38 milyon kilometre bulunuyor.

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