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Doğu Perinçek'ten Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'a destek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi Baş İmamı Mehmet Boynukalın'ın "faiz kaldırılsın" açıklamasına canlı yayında destek verdi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi Baş İmamı Mehmet Boynukalın'ın sosyal medyadan yaptığı "faiz kaldırılsın" açıklamasına destek çıktı.

"İmamlar da düşüncelerini açıklayabilir mi?" sorusuna cevap arandığı programda Perinçek'in, "Marangozlar fikirlerini açıklıyorsa imamlarda da düşüncesini açıklayabilir" ifadeleri dikkat çekti.

Habertürk'te Veyis Ateş'in Türkiye'nin Nabzı programında konuşan Perinçek, "Bütün vatandaşlarımız gibi imamlar da düşüncelerini açıklamakta serbest. Sayın Boynukalın'ın faiz hakkındaki düşüncüleri takdire şayandır, olumludur" dedi.

Ayrıca Boynukalın'ın Kur'an-ı Kerim'deki faiz ayetlerini okumasından memnun olduğunu dile getiren Perinçek, faiz karşıtlığının üretim ekonomisi bakımdan önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan Perinçek, Boynukalın'ın laiklikle ilgili açıklamalarına ise karşı olduğunu söyledi.

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