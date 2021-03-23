Jose Mourinho'nun istediği Türk! 18 milyon euroluk teklif yapıldı

Uğurcan Çakır için 25 milyon euronun altında gelen teklifleri kesin olarak değerlendirmeyecek olan Trabzonspor, Jose Mourinho'nun takımı Tottenham'dan da 18 milyon euroluk bir teklif aldı.

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Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır için sezon sonunu beklemek istemeyen bazı kulüplerin futbolcuyu izleme talepleri devam ediyor. Ancak Trabzon'daki pandemi koşulları nedeniyle Avrupalı yetkililerin, bu yakın takibi ileri bir tarihe bırakması bekleniyor. İngiltere, İspanya ve Almanya'dan kulüplerin peşinde olduğu açıklanan Uğurcan, 16 milyon Euro'luk (142 milyon TL) değeriyle de Süper Lig'in en pahalı ismi durumunda.

25 milyon euro bonservis

Daha önce Rennes ve Sevilla'dan gelen 16 milyon euroluk "resmi" teklifleri geri çeviren Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın bonservis bedelini net 25 milyon euro ve bir sonraki satışın karından %20 pay olarak belirledi.

Tottenham'dan 18 milyon euro

Uğurcan Çakır için 25 milyon euronun altında gelen teklifleri kesin olarak değerlendirmeyecek olan Trabzonspor, Jose Mourinho'nun takımı Tottenham'dan da 18 milyon euroluk bir teklif aldı.

Görüşmeler başladı

Trabzonspor, milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın transferi için Tottenham ile görüşmelere başladı ancak başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan'ın satışı için EURO 2020'yi beklemek istiyor.

Yusuf 17 milyon euroya transfer olmuştu

Yusuf Yazıcı, 2019 yazında Trabzonspor'da Lille'e 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Daha sonra Lille, 25 maç oynattığı için 1 milyon euro daha ödedi. Ayrıca, Trabzonspor net transfer karının da yüzde 20'sini alacak. Eğer Uğurcan Çakır'ın transferi gerçekleşirse bordo-mavili kulüp bonservis alanında rekor kıracak.

EURO 2020 planı

Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, sezon bitiminde bu şekilde bir rakam masaya koyulsa dahi aceleci davranmayacak. Çünkü 11 Haziran’da EURO 2020 başlıyor. Uğurcan’ın da A Milli Takım’ın birinci kalecisi olarak piyasasını artırması bekleniyor.