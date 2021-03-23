Yoğun bakımda Covid-19 aşısının etkisi! İşte dikkat çeken veriler

Vaka sayısı yüzde 300, yoğun bakımlardaki doluluk oranı ise yüzde 25 arttı. Bunun nedeni olarak sayıları 8 milyonu bulan 65 yaş üstünün büyük bölümünün aşılanmış olması gösteriliyor. 65 yaş üstü grubun yüzde 9’u aşı yaptırmadı.

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Corona virüs salgınında yüksek riskli bölgeleri gösteren kırmızı il oranı, Marmara Bölgesi’nde yoğunlaştı. İstanbul, vaka artışında oransal olarak başı çekti. Uzmanlar bunu üçüncü dalga olarak nitelendirirken, yayılma hızında mutasyonlu virüsün etkisinin olduğunu kabul ettiler. Toplantılarda, virüsün hızlı yayılmasına karşın, öldürme hızının düşük olduğuna ilişkin veriler de paylaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, 32 bin vakanın görüldüğü ve ikinci dalga olarak nitelendirilen Kasım-Aralık döneminde, hastanelerin yoğun bakımlarına yatabilmek için 72 saat beklemek gerektiği, bugün için yoğun bakımlarda doluluğun söz konusu olmadığı bilgisi paylaşıldı. Kademeli normalleşmenin başlamasına karar verildiği döneme göre vaka sayısında yüzde 300 artış yaşanmasına karşın, hastanelerin yoğun bakımlarına başvurunun yüzde 25 artışla sınırlı kaldığı öğrenildi.

Aşı yaptırmayanları ikna

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, yapılan değerlendirmede bunun nedeni olarak 65 yaş üstü nüfusun büyük bölümünün aşılanmış olması gösterildi. Önceki dönemde yoğun bakım hastalarının yüzde 85’inin 65 yaş üstü olduğu, aşılamanın etkisiyle başvuruların azaldığı yorumları yapılıyor. Uzmanlar bu nedenle aşı yaptırmayan 65 yaş üstünü ikna etmek için bu sonuçların paylaşılması gerektiğini dile getirdi. Halen 250 bini İstanbul’da olmak üzere 65 yaş üstünün yüzde 9’unun aşı yaptırmadığı, bunların büyük bölümünün de kadınlar olduğu saptandı.

Nisan'da artış sürer

Yapılan testlerde pozitiflik oranının yüzde 11’lere çıktığı belirtildi. Bu artışta varyant virüs etkisinin olduğu belirtiliyor. Nisan ayına girerken artışların devam edeceği, havaların düzelmesi ve açık alanların kullanılmaya başlamasıyla birlikte de nisan ayının ikinci yarısında düşme eğilimine girmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Yeni aşı iddiaları

Aşı konusunda ise birbirinden farklı görüşler bulunuyor. 10 milyon aşının nisan ayı başına kadar geleceğini iddia edenler var. Gecikme nedeni olarak aşının yetiştirilememesi, Çin’in kendi vatandaşlarını yoğun olarak aşılamaya başlaması, başka ülkelerin Çin aşısına olan talebinin artması gösteriliyor. Ayrıca Çin’in Türkiye’den fiyat artışı istediği ve bu nedenle görüşmelerin uzadığına ilişkin iddialar da bulunuyor.

Uygulamaya devam kararı

Yoğun bakım ve hastaneye yatış oranında artış olmaması, vaka yükselişine rağmen kademeli normalleşme uygulamasına devam kararında da rol oynadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde “Kimi illerimizde nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarını sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu verileri göz önüne alarak bugünkü toplantımızda şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık” açıklamasını yapmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye’de koronavirüsün görüldüğü tarih olan 11 Mart’ın yıldönümünde, “Kabus 2021’de aynı şekilde devam etmeyecek” demişti.

Aşılama öncesi ve sonrası rakamlar

* Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinden sonra ilk aşılama sağlık personeline 14 Ocak günü yapılmaya başlamıştı. O günden bu yana 13 milyon 401 bin 372 kişi aşılandı. Bu kişilerin 8 milyon 66 bin 283’ü ilk doz aşısını vurulurken, 5 milyon 335 bin 89’u ikinci dozu da oldu.

* 20 Aralık 2020’de test sayısı 158 bin 892, vaka sayısı 20 bin 316, hasta sayısı 3 bin 546 iken, ağır hasta sayısı 5 bin 347, vefat sayısı 246’ydı. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73’tü.

* Aşılama sonrası 21 Mart 2021 itibarıyla ise test sayısı 189 bin 906, vaka sayısı 20 bin 428, hasta sayısı 965, ağır hasta sayısı 1568, vefat sayısı ise 102. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.2. Tablonun aşılamanın hızlanmasıyla birlikte düzeleceği sanılıyor.