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ABD'nin Colorado eyaletinde süpermarkete silahlı saldırı dehşeti: 10 ölü

ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, saldırgan yaralı olarak yakalandı.

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ABD basınında yer alan haberlere göre, Colorado eyaletinin Boulder kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldi. Saldırganın olay yerine gelen polislere ateş açması sonucu bir polis de hayatını kaybetti. Saldırıda polis dahil 10 kişi yaşamını yitirdi.

Boulder Police Departmanı Şefi Kerry Yamaguchi, yaralanan saldırganın gözaltında oluğunu ve tedavi edildiğini açıkladı. Saldırganın kimliği ise henüz açıklanmadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Twitter hesabından ABD Başkanı Joe Biden'a silahlı saldırı hakkında bilgi verildiğini açıkladı.

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