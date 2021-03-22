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Antalya'da küçük kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da markete giden 13 yaşındaki kızın taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Mahallelinin tepki gösterdiği şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

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ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi’nde meydana gelen olayda; 13 yaşındaki kız çocuğu, mahallede bulunan markete alışveriş yapmak için geldi. O sırada marketin önünde bulunan yaşlı adam, iddiaya göre, kızı kenara çekerek öpmeye başladı. Küçük kızın babası durumu uzaktan görerek markete koştu. Küçük kızı taciz ettiği iddia edilen adam markete saklanırken; vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, marketin önünde oluşan kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Küçük kı,z ailesi ile birlikte ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken; kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, polisin güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı.

Mahalleli, kızı taciz ettiği iddia edilen şahsa, "Allah belanı versin, beter ol" diye bağırarak tepki gösterdi.

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