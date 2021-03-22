HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a terör soruşturması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.Abone ol
DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı.
Sancar'a Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında 'terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK'yı övücü sözler' ile 'örgüt propagandası' yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.