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Erdoğan, Avrupa'ya meydan okuyor! Fransız kanalı söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki hükümetin dış politikasını analiz eden France TV'nin, Türkiye karşıtı isimlere yer vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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Fransız devlet televizyonu France TV, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir belgesel hazırladı.

Erdoğan ve Türkiye ile ilgili özel dosya hazırladılar
"Erdoğan: Avrupa'ya meydan okuyan Sultan" adlı 1.5 saatlik özel dosyadan bahseden Le Figaro gazetesi, belgeselin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "son aylarda giderek gerginleşen" Avrupa Birliği (AB) ve Fransa ile ilişkilerini mercek altına aldığını aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Elysee Sarayı'nda belgesel ile ilgili 10 dakikalık mülakat verdiği belirtildi. Gelişmenin, Macron ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinden sonra yaşandığına dikkat çekildi.

Türkiye karşıtı isimlere yer verildi
Türkiye düşmanı uzmanların görüşlerine yer verilen belgeselde, Ankara'nın AB üyeliğine karşı olan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Başbakan Manuel Valls gibi politik figürlerin de bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu isimlerin Türkiye'nin jeopolitiğine ilişkin vizyonlarını sunduğu ifade edildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25-26 Mart'ta gerçekleştirilecek AB Zirvesi öncesinde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiği anımsatıldı.

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