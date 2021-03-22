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Isparta'da 17 gündür kayıptı acı haber geldi! Bakın nerede bulundu

ISPARTA'da 17 gündür kayıp olan 23 yaşındaki Zilfinur Bakır, Eğirdir Gölü kıyısında ölü olarak bulundu.

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Yalvaç ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Zilfinur Bakır (23), 5 Mart günü ‘markete gidiyorum’ diyerek evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Kayıp kızın kaybolduğu gün Yalvaç-Isparta arasında sefer yapan bir yolcu minibüsüne bindiği ve Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiinde indiği iddia edildi. Bu iddia üzerine emniyet ve jandarma ekipleri, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda genç kıza ait bir ize rastlanılamadı.

Gelendost ilçesi Yeşilköy yakınlarındaki göl kıyısında bugün ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin kayıp olarak aranan Zilfinur Bakır’a ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye giderek, detaylı bir inceleme yaptı. İncelemenin ardından Zilfinur Bakır’ın cenazesi otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zilfinur Bakır’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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