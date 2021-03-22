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Batman'da damat kayınpeder tartışmasında kan aktı! Yere düşüp yığıldı

İhlas Haber Ajansı

BATMAN'da kayınpeder ile damat arasında çıkan tartışmada kan aktı. Kayınpeder damadını silahla vurarak öldürdü.

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Batman Hasankeyf yolunda kayınpeder ile damat arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder damadını silahla vurdu. Ağır yaralı olarak kaçan ismi öğrenilemeyen şahıs, bir benzin istasyonunda düşüp yere yığıldı. Şahıs burada hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Hayatını kaybeden şahıs, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kayınpeder yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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