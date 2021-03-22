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Fenerbahçe'den sürpriz İstanbul Sözleşmesi çıkışı! Bu çok konuşulacak

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili aldığı kararın gözden geçirilmesini talep ediyoruz" denildi.

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Cuma gecesi Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına birçok kesimden tepki geldi. Gerek siyasiler, gerek spor adamları gerekse magazin dünyasından birçok kişi bu kararın yanlış olduğunu savunurken kadınların göz göre göre cinayete kurban gideceğinin altını çizdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü de Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin açıklama yayınladı. Fenerbahçe Spor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini üzülerek öğrendiklerini duyurdu. Açıklamada, sözleşmenin kaldırılması sonrasında oluşacak toplumsal sorunlardan endişe duyulduğu aktarıldı.

“Kadına Şiddet Suçtur! Ortak Olma Seyirci Kalma!”
Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin, kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına hayata geçirdiği HeForShe kampanyasını iki yıldır destekleyen, kadınlar ve kız çocuklarının toplumda ve sporda özgürce, eşit şartlar altında yer alması adına pek çok çalışma yürüten, kadınlara yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu bilerek en yüksek sesle; “Kadına Şiddet Suçtur! Ortak Olma Seyirci Kalma!” diyen Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz."

İMAMOĞLU TEBRİK ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe'den gelen bu açıklamaya destek verip şu mesajla tebrik etti:
*Kadına yönelik şiddete karşı duruşundan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü’müzü tebrik ederim.


Fenerbahçe'nin sürpriz İstanbul Sözleşmesi çıkışı sosyal medyada TT listesine girdi. 

''Kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz" 
Fenerbahçe Kulübü kararın gözden geçirilmesini de talep etti ve "Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi’ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz" dedi.

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