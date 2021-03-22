Nihat Özdemir'den Milli Takıma ziyaret

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçları için kampa giren A Milli Takımımızı ziyaret etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçları için kampa giren A Milli Takımımızı öğle yemeğinde ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki ziyarette, TFF 1. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da yer aldı.

Başkan Özdemir ve TFF yöneticileri, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyunculara 24-30 Mart arasında oynanacak 3 maç için başarılar diledi.