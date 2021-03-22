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HABER /  DÜNYA

Avrupa Birliği'nden Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı geldi

AVRUPA Birliği (AB), Şincan bölgesinde yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldı.

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AB bakanları, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı politika nedeniyle yaptırım uygulama yoluna gitti. Son dakika gelişmesi olarak geçilen haberlere göre, 4 Çinli yetkiliye yaptırım kararı alındı. Aynı habere göre, bu kişilerin mal varlıkları dondurulacak ve seyahat yasağı ile karşı karşıya kalacaklar.

Böylece AB otuz yıldan aradan sonra Çin'e ilk defa Çin'e karşı insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım kararı almış oldu.  AB en son 1989 yılında Tiananmen Meydanı'ndaki protestoların şiddet ile bastırılması sonucu bu yolu izlemişti. O dönem iki Çin vatandaşı ile bir firma yaptırım listesine alınmıştı.

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