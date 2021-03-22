HDP’li Gergerlioğlu’na 10 gün içerisinde teslim olması için tebligat yapıldı

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’na 10 gün içerisinde teslim olması için tebligat gönderildi. Gergerlioğlu, "Milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali" için yarın Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.

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Yargıtay’ın 2 yıl 6 ay hapis cezası kararını onamasının ardından milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, 10 gün içerisinde teslim olması istenerek tebligat yapıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen tebligatta Gergerlioğlu’nun, 10 gün içerisinde cumhuriyet savcılığına teslim olması gerektiği, aksi takdirde yakalama kararı çıkarılacağı belirtildi.

HDP'den AYM başvurusuna ilişkin yapılan açıklamada, "Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin hukuksuzca düşürülmesi Anayasa Mahkemesine taşınıyor. Gergerlioğlu ile milletvekili ve avukatlardan oluşan heyetimiz, 'Milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali' istemiyle, yarın (23 Mart Salı) saat 10:00'da Anayasa Mahkemesine başvuracaktır." denildi.

"Benim teslim olmak gibi bir acelem yok"

Gazete Duvar’dan Serkan Alan imzalı habere göre Gergerlioğlu, “Ben şu anda evimde ‘Adalet Nöbeti’ne devam ediyorum. Medya kuruluşları yoğun bir şekilde arıyor. Mesajlarımı veriyorum. Benim teslim olmak gibi bir acelem yok. Bakalım sonunda ne olur, ona göre bakacağız” dedi.

"Cezaevinde de 'Adalet Nöbeti'ne devam edeceğim"

Yapılan tebliğin ardından hakkında tutuklama kararı çıkarılması durumunda cezaevine girerse, burada da ‘Adalet Nöbeti’ne devam edeceğini belirten Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı: Cezaevinde de ‘Adalet Nöbeti’ne devam edeceğim. Ne zından ne de Meclis yasakları bizi engelleyebilir. Şu anda gitsem beni Meclis’e almazlar. Dün vekil arabaları arattıran Mustafa Şentop bizim Meclis’e girmemizden korkuyor. Vekil arabalarının bagajında Ömer Faruk Gergerlioğlu arattıran bir Şentop’tan bahsediyoruz.

Ben sonuna kadar halkımıza, siyasi partilere, kamuoyuna net bir şekilde sesleniyorum. Bize yönelik net tavırlarıyla yanımızda olsunlar. Net bir şekilde ‘Ömer Faruk Gergerlioğlu’na yapılan haksızlıktır’ diye haykırsınlar. Bunu söylemek zor mudur? Ben bunu söylemeye devam edeceğim. Cezaevinde olsam da söyleyeceğim olmasam da söyleyeceğim. Adalet Nöbetim cezaevine girene kadar da devam edecek.

Gergerlioğlu, abdest aldığı sırada, üzerinde pijamalarıyla, ayakkabılarını dahi giymesine izin verilmeden Meclis’te gözaltına alınmasına ve akkında başlatılan yeni soruşturmaya da tepki gösterdi.

"Mustafa Şentop’un derhal istifa etmesi lazım"

Milletvekilliğinin düşürülmesiyle Meclis’e ilk, gözaltına alınmasıyla da ikinci darbenin yapıldığını belirten Gergerlioğlu, şunları kaydetti: 18 Mart tarihli bir yalan ve iftira videosuyla gözaltına alındım. Slogan atılmadığı halde dalavere ile Meclis görevlileri bir tutanak tutmuş. Meclis Başkanlığı’nın onayıyla tutulan bir tutanaktan bahsediyorum. Böyle bir rezalet olabilir mi? Meclis Başkanlığı eliyle yalan ve iftira dolu bir video tutanağa geçiriliyor, bu tutanak savcılığa gönderiliyor ve savcılık da harekete geçiyor. Mustafa Şentop’un derhal istifa etmesi lazım.

"Her partiye çağrım var"

600 vekil de en az benim kadar net bir tepki göstermelidir. Bunu da eleştiriyorum. İnsanlar yarım ağız ‘Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun tutuklanması yanlış bir şey’ diyor. Böyle bir şey yok. Eleştireceklerse, karşı duracaklarsa net bir şekilde duruşlarını göstersinler. Her partiye çağrım var. Yarım ağız bir açıklama istemiyorum.

Bu milletin iradesine karşı bir skandaldır. Sabahın köründe bana pusu kurulmuş. Polisler benim yalnız bir şekilde lavaboya gitmemi pusu kurarak izlemişler. Tek başıma alınmak, bunu videoya çektirmemek, danışmanları odaya kilitlemek suretiyle pusu kurulmuş. Bir milletvekilinin lavaboda abdest aldığı sırada alıp götürmek için pusu kurulmuş. Namaz kıldırılmamış. Pijama, terlikle karakola götürülmüş. Bunun karşısında 600 vekil susacaksa yazıklar olsun derim.

Şu ana kadar daha yumuşak ifadeler kullanıyordum. Bugünden sonra tüm vekillere tepkinizi gösterin diyorum. Milletin yanında mısınız, bu tiyatroyu sergileyen Şentop’un yanında mısınız? Şentop’un istifa etmesi gerekir.