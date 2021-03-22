Bursa'da banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi

BURSA'da maskesiz şekilde bankaya girmek isteyen anne-kız, bölgeye gelen polislerin uyarılarına rağmen bir türlü maske takmadı. Polis, Neriman G. (71) ile kızı Nurdan G.'yi(53) ikna edebilmek için 40 dakika uğraştı.

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Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Setbaşı Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine saat 11.30 sıralarında gelen Neriman G. ve kızı Nurdan G.'den güvenlik görevlisi maske takıp içeri girebileceklerini söyledi. Ancak anne kız, maske takmadan içeri girmekte ısrarı etti. Durum polise bildirildi.

Gelen polis ekipleri, Neriman G. ile Nurdan G.’yi maske takmaları yönünde uyardı. İkili tüm uyarılara rağmen maske takmamakta direndi. Bunun üzerine polis, anne-kızı, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için para cezası yazmak üzere emniyete götürmek istedi.

"Maske cezası yazacaksanız yazın"

Ekip otosuna da binmeyi reddeden Nurdan G., kadın polislere ,“Sizinle işim yok. Buraya nereden geldik? Maske cezası yazacaksanız yazın, sonra da bırakın gidelim. Kadının kadına destek olması lazım” dedi.

40 dakikada ikna oldular

40 dakika süren ikna çabaları sonucunda ekip otosuna binmeyi kabul eden anne ve kızı, Çarşı Polis Merkez Amirliği’ne götürüldü. Neriman G. ve Nurdan G.'ye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

"Sabırlarını takdir ettim"

Yaşananlara tanık olan Türkan Yalım, “Sabırlarını takdir ettim. Polisimiz gerçekten güzel davrandı, tebrik ediyorum” dedi.