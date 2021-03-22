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Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tehdit: 'Nükleer çanta' her zaman Putin'in yanında

ABD-Rusya gerilimi artarak devam ederken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yurtiçi veya yurtdışında gittiği her yerde 'nükleer çantayı' yanında bulundurduğunu söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Peskov'a hafta sonunu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla birlikte Sibirya ormanlarında geçiren Putin'in tatil sırasında 'nükleer çantayı' yanında taşıyıp taşımadığı soruldu. Peskov, "Stratejik iletişim de dahil gerekli tüm iletişim araçları, Rusya ya da dünyanın herhangi bir ülkesi olsun, nereye giderse gitsin her zaman Devlet Başkanı'nın yanında" yanıtını verdi.

Şoygu'da da var mı?

Söz konusu araçların Şoygu'da da olup olmadığı sorusu karşısındaysa Peskov, "Nasıl olmasın? Elbette var" açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya liderine yönelik açıklamalarından sonra Putin'in Sibirya seyahatini iptal etmeyi düşünüp düşünmediği de gazetecilerin ilgisini çekti. Peskov, seyahatin iptali için hiçbir nedenin bulunmadığını vurguladı.

Putin'in hafta sonunu Şoygu ile taygada geçirdiği, ikilinin arazi aracıyla gezdiği, zaman zaman da yürüyüş yaptıkları açıklanmıştı. Tayga'dan yansıyan fotoğraflarda Putin'in arazi aracını kullandığı, Şoygu'nun da yolcu koltuğunda oturduğu görülmüştü.

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