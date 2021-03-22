Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı

TÜRKİYE'nin risk primi arttı. 5 yıllık kredi temerrüt takası 156 baz puan artarak, Kasım 2020'den sonraki en yüksek seviye olan 466 baz puana çıktı. Böylece Türkiye için borçlanma maliyeti artmış oldu.

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Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Bankası Başkanlığı görevinden alınıp yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesiyle TL değer kaybederken, altın ve dolar hızlı yükseldi. Türkiye'nin risk primi, Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişimin ardından ilk işlem gününde hızlı yükseliş kaydetti. 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) 156 baz puan yükseldi ve 466 baz puan seviyesine çıktı. Böylelikle risk priminde Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi. Türkiye'nin risk primi şubatta 290 baz puan seviyesinin altına kadar gevşemişti.

Dolar 8,48'i gördü

Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından geçen haftayı 7,21'den kapatan dolar, dün gece Asya piyasalarında 8,48 seviyesini gördü. Sabah Türkiye piyasalarının açılmasıyla 8 liranın altına gerileyen kur, saat 14.00 itibarıyla 7,95'ten işlem görüyor. Cuma gününü 405 liradan tamamlayan altının gram fiyatı ise şu sıralar 443 liradan işlem görüyor.

Risk primi nasıl yorumlanır?

Günümüzde CDS sadece yapılan tahvil vb. yatırımları sigortalama işleminin ötesinde ülke risklerini açıklayan bir gösterge olarak da kullanılır. Ülke riskleri, sadece ekonomik göstergeler ile ilgili olmayıp, mevcut siyasi partilerin ülke içerisinde izlediği çeşitli politikalara göre de değişebilmektedir. Ülkeler için hesaplanan her 100 CDS baz puanı için %1 oranında bir maliyet söz konusu. Nitekim CDS primi yüksek ülkeler ve ülke içerisindeki kurumlar borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak için daha yüksek maliyetlere katlanmak durumunda kalır. Bu yüzden CDS primi ülkeler için önemli bir gösterge olma özelliğini taşıyor. Aslında bir bakıma kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptığı derecelendirmelerine, nispeten ikame olabilecek daha güncel bir göstergedir.