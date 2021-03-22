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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Beşiktaş, İddaa'da sezon başından bu yana şampiyonluk oranlarındaki en düşük orana ulaştı.

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Süper Lig'de zirve mücadelesi sürerken İddaa şampiyonluk oranları da güncellendi. Lider Beşiktaş, İddaa'da sezon başından bu yana şampiyonluk oranlarındaki en düşük orana ulaştı. Siyah-beyazlıların şampiyonluk oranı 1.40 olarak belirlendi.

Galatasaray ile Fenerbahçe'ye 4.10'luk oran verilirken Trabzonspor'un şampiyonluğuna verilen oran ise 50.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları
Beşiktaş: 1.40
Galatasaray: 4.10
Fenerbahçe: 4.10
Trabzonspor: 50.00

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