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Aksaray'da kocasını bıçakladı kanlar içinde bıraktı! İfadesinde bakın ne dedi.

Demirören Haber Ajansı

AKSARAY'da 2 yıllık kocasını göğsünden ve kolundan bıçaklayan 23 yaşındaki Leyla K. ifadesinde "Ailevi nedenlerden kavga ettik" dedi.

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Olay, dün saat 12.30 sıralarında, merkeze bağlı Susadı köyündeki tek katlı evde meydana geldi. 2 yıl önce evlenen ve 5 aylık bebekleri olan Leyla K. ile Medine K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Leyla K., eşini göğsünden ve kolundan bıçakladı. Evden kaçmaya çalışan Leyla K., kendisini gören ve ne olduğunu soran komşularına ise eşini bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine eve gelen komşuları, Medine K.'yi kanlar içinde yatarken buldu.

Medine K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan ve 4 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alınan Medine K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Leyla K.'nin ise emniyetteki ilk ifadesinde, ailevi nedenlerden dolayı kavga ettikleri eşi Medine K.'yi göğsünden ve kolundan bıçakladığını söylediği öğrenildi.

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