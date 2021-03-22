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Afyonkarahisar'ın bu ilçesinde insan nüfusunun 1200 katı hayvan yaşıyor

İhlas Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'ın 5 bin nüfusu olan Basmakçı ilçesinde yaklaşık 6 milyon tavuk ile yumurta üretimi gerçekleştiriliyor.

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Günlük yaklaşık 5 milyon yumurtanın üretildiği Başmakçı ilçesi Türkiye’de yumurta fiyatlarının belirliyor. İlçede ilginç olan ise tavuk sayısının insan nüfusunun bin katından fazla olması. Yumurta üreticisi İsmail Kök, tavuk sayısı ile insan nüfusu arasında çıkan oransal farka esprili bir dille yaklaşarak, “Yumurtalar tavuklar yumurtladıktan sonra paketleme bölümüne geçiyor. Paketleme bölümünde paketlendikten sonra sevkiyat bölümüne geçiyor ve sevkiyat bölümünde sevkiyat gerçekleşiyor. Şuan bulunduğumuz çiftlikte 40 bin tavuk var. 300 bin kapasitemiz var, 50 bin civciv kapasitemiz var. Tavukların önlerine otomatik yemleme yapılıyor. Yumurtalar otomatik sistemle paketleme alanına geçiyor. Başmakçı’da toplam 6 milyon civarında tavuk var ve ilçenin nüfusu 5 bin civarında” dedi.

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