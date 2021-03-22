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HABER /  DÜNYA

Kremlin Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını 'ihtimal dışı' görmüyor

Anadolu Ajansı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başta ABD olmak üzere Rusya'nın rakiplerinin "yaptırım arzusunun" giderek arttığını belirterek, Rusya'nın, SWIFT sisteminden çıkarılması dahil olası tüm tehditleri göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi. 

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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması ihtimalini değerlendirdi. 

Rusya'nın, SWIFT sisteminden çıkarılma ihtimali dahil tüm tehditleri göz önünde bulundurması gerektiğini belirten Peskov, "Başta ABD olmak üzere Rusya'nın rakiplerinin yaptırım arzusu giderek artıyor. Bu eylemler mantıksız ve öngörülemez. Bu nedenle elbette bu durum bizi tetikte olmaya zorluyor. Herhangi bir potansiyel tehdidi göz ardı edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, ülkelerinin Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşması gerektiğini söylemişti. 

SWIFT sisteminden çıkarılma riski nedeniyle Rusya, 2014'te SPFS'yi (Mali Mesajlaşma Sistemi) geliştirmeye başlamış, Aralık 2017'de kullanıma açmıştı.

Rusya Maliye Bakanlığı, Ekim 2019'da yaptığı açıklamada, Türkiye ile ulusal para birimleriyle ticaret konusunda anlaşma imzalandığını, söz konusu anlaşmanın Türk bankalarının SPFS'ye bağlantısını da genişletebileceğini duyurmuştu.

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