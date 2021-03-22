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Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda flaş gelişme! Amca ve babaya dava açılıyor

ŞANLIURFA'da, 2 yaşındaki kız yeğenine tokat atıp, sigara içirdiği ve ayaklarını leğende yıkattığı görüntülerle sosyal medyada büyük tepki çeken Aziz Ç. hakkında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hem amca hem de çocuğun babası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Harran'da yaşayan Aziz Ç., 2 yaşındaki kız yeğenine tokat attığı, ayağını yıkattığı ve sigara içirdiği görüntüleri video paylaşım uygulaması TikTok’ta beğeni kazanmak için paylaştı. Kullanıcıların büyük tepkisi ile karşılaşan Aziz Ç., paylaştığı görüntüleri kaldırıp açıklama yaparak, "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" diyerek kendisini savundu.

O görüntüleri küçük kızın babası kaydetmiş

Tepkilere yol açan görüntüler üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri Harran'da yaşayan aileyi ziyaret etti. Yetkililer, İstanbul’da çalışan amca Aziz Ç.'nin tepkiye yol açan görüntülerini ise şiddet mağduru çocuğun babasının cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini saptadı. Görüntülerde tokat yediği için ağlayan kız çocuğu ve annesine psikolojik destek veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri aynı zamanda aileyi yakın takibe aldı. Yaşananlar üzerine yetkililer, Cumhuriyet Savcılığına amca ve baba hakkında 'Küçük kız çocuğuna eziyet etmek' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

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