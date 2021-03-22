Sadık Çiftpınar'dan kadro dışı iddiasına yanıt

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, kadro dışı kaldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

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Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, kendisi hakkında kadro dışı kaldığı yönünde iddialarda bulunan yorumcu Serdar Ali Çelikler'e yanıt verdi.

Sadık Çiftpınar, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu cümleleri kurdu; "Bir TV kanalında, hakkımda çıkan asılsız iddialara lütfen itibar etmeyin. Kadroda olmayışımın sebebi kesinlikle bahsedildiği gibi değildir. Çok değerli spor yorumcusu, merak ediyorsa eğer belimle ilgili MR sonuçlarını kendisiyle de paylaşabilirim. Saygılar."