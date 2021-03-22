Küçükçekmece'deki park soruşturmasında istenen ceza belli oldu

İSTANBUL Küçükçekmece’de Atatürk Parkı’nda yer alan terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen görsellerle ilgili 3 şüphelinin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7,5 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

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Küçükçekmece Belediyesi’nin İstasyon Mahallesinde bulunan Atatürk Parkı’nda tamamlanan yenileme çalışmaları neticesinde bazı yer döşemelerinde “PKK terör örgütü sembol ve renklerinin kullanıldığı yönündeki ihbar, şikayet ve mahallinde yapılan tespitler üzerine” soruşturma başlatılmıştı.

Çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, 3 şüphelinin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7,5 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Valiliği açıklama yapmıştı

Döşemeler kaldırılırken konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama yapıldı. O açıklamada, “Küçükçekmece Kaymakamlığının konuya ilişkin 12 Kasım tarihli yazıları ile Valiliğimize gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden, Valiliğimizce görevinden uzaklaştırılmıştır” denildi.

Tepki çeken görseller söküldü

Çok sayıda vatandaş ilçe kaymakamlığına şikâyette bulunmuştu. Küçükçekmece Kaymakamlığı'nın parkta yaptığı incelemeler sonucu konuyla ilgili adli merciler tarafından soruşturma başlatıldı. Tepkilere neden olan sembollerin ardından Atatürk Parkı'na gelen Küçükçekmece Belediyesi ekipleri de söz konusu görselleri sökmüştü.

Neler yaşanmıştı?

Küçükçekmece Belediyesi geçtiğimiz günlerde İstasyon mahallesinde bulunan Atatürk Parkı'nda bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çocuklar için yapılan park hizmete açıldı. Parkın yeniden kullanıma açılmasının ardından kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görsellerin fotoğrafları sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılıp, terör örgütünün sembollerine benzetilerek tepki almıştı ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Küçükçekmece Belediyesi açıklama yapmıştı

Küçükçekmece Belediyesi konuya ilişkin açıklama yaparak, "İstasyon Mahallesi'nde yapmış olduğumuz çocuk parkı tasarımında kullanılan tasarımla ilgili olarak sosyal medyada yapılan yorumlar karşısında son derece üzgün olduğumuzu ve ifade edildiği şekilde bir maksadın asla olmadığını bir kez daha ifade etmek isteriz. Vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerine söz konusu parkı kaldırdık. Parkın tasarımını değiştiriyor ve en kısa zamanda çocuklarımızın yeni parkına kavuşacağı sözünü veriyoruz. Bizim için Küçükçekmecelilerin mutluluğundan ve duygularından daha öte bir şey olamaz." ifadelerine yer verildi.