Antalya 'Çok yüksek riskli iller' kategorisine girdi! Cezalar 50 milyon TL'yi aştı

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 296 kişiye 789 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bir yılda uygulanan idari para cezası miktarı ise 50 milyon TL'yi aştı. Sağlık Bakanlığı'nın 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan sayısı 119.18'e yükselirken, Antalya çok yüksek riskli iller kategorisine girdi.

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Sağlık Bakanlığı'nın mart ayında başlattığı dört renk ve kategoriden oluşan yeni uygulamasına göre, Antalya’da, vaka sayısı 100 binde 78.11 iken, 20-26 Şubat arasında bu oran 78.92'ye, 27 Şubat-5 Mart arasında 82.05'e yükseldi. 6-12 Mart tarihleri arasında bu oran 95.16'ya çıkarken, Sağlık Bakanlığı'nın önceki gün açıkladığı verilere göre 100 bin kişide PCR test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 119.18 oldu. Antalya bu sayıyla yüksek riskli iller kategorisinden çok yüksek riskli iller kategorisine girdi.

Cezalar yıldırmıyor

Diğer yandan Antalya Valiliği'ne bağlı emniyet ve jandarma kolluk kuvvetleri de koronavirüs salgınıyla mücadelede kurallarını ihlal edenlere idari para cezası uyguluyor. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 20 Mart Cumartesi saat 21.00'den 22 Mart Pazartesi günü saat 05.00'e kadar olan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu süreçte, 296 kişiye 789 bin 25 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

50 milyon TL'yi aştı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Antalya Valiliği'nden aralık ayından bu yana her hafta açıklanan verilere göre ise sadece hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden dolayı 7 bini aşkın kişiye 25 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandı. Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı geçen yıl mart ayından bu yana uygulanan denetimlerdeki idari para cezası miktarı ise 50 milyon TL'yi aştı.