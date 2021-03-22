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Antalya'da bir garip olay! Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam fenalaşıp öldü

ANTALYA'da otomobil tamircisi Mesut Saygın, aracını çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Serum takıldıktan sonra evine dönüp yeniden rahatsızlanan Saygın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Antalya'nın Kepez ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Otomobil tamir işiyle uğraşan Mesut Saygın, dün öğle saatlerinde otomobilini çamaşır suyu ile yıkadı. Aniden rahatsızlanan Saygın, otomobiline binip, evinin yakınındaki özel bir hastaneye gitti. Burada tedaviye alınan Saygın'a serum bağlandı. Saygın, daha sonra evine geri döndü. Evindeyken yeniden fenalaşan Saygın için ailesi, 112 Acil Servis'i aradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Mesut Saygın'ı ambulansla hastaneye götürdü. Saygın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek

Ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek Saygın'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Aydın'a götürüldü.

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