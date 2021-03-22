Ayasofya ‘baş imamı’ Mehmet Boynukalın “faiz kaldırılsın” dedi Özgür Demirtaş fena kızdı

AYASOFYA Camisi’nin ‘Baş İmamı’ Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, faizin önce azaltılması sonra da tamamen kaldırılması çağrısı yaptı. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Bu kadar teknik bir konuda en ufak bir eğitim almamış insan nasıl bu kadar rahat konuşabiliyor? Yazık” diye tepki gösterdi.

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Ayasofya 'baş imamı' Mehmet Boynukalın şimdi de "faiz kaldırılsın" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Daha önce "laiklik anayasadan çıkarılsın" ve “İstanbul Sözleşmesi” çıkışlarıyla tartışmaların odağında yer alan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, dolar krizinin patlak vermesinin ardından faizin tamaman kaldırılmasını istedi.

Bakara Suresi’nden ‘mallarla imtihan’ ve ‘sabır’ ayetini paylaştı

Dolar kurunun yükselişi ve Türk Lirası'nın değer kaybı ekonomistleri derin bir kaygıya iterken, Ayasofya Camii 'baş imam'ı Boynukalın Twitter hesabından ‘Dış güçler’e işaret edip Bakara Suresi'nden "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız” deyip sabırlı olmayı öğütleyen ayetler paylaştı.

100 yıl öncesi olduğu gibi istiklal mücadelesi

Boynukalın, "Bundan yüz yıl önce olduğu gibi istiklal mücadelesi veriyoruz yedi düvele karşı. Terörle, ekonomik savaşla vs. üzerimize geliniyor. Bize düşen sabırla mücadeleye devam etmektir. Allah millete, devlete zeval vermesin. Yolunda olanlara Rabbimiz yardım edecektir" ifadelerini kullandı.

Faiz önce azaltılsın sonra tamamen kaldırılsın

Ayasofya baş imamı Boynukalın tüm bunların ardından faizin kaldırılması çağrısı içeren şu paylaşımı yaptı: “Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir. Önceki tivitim biraz da bununla ilgilidir.”

Özgür Demirtaş’tan Boynukalın’a tepki

Boynukalın’ın bu açıklamalarına ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan teki geldi. Demirtaş, Boynukalın’ın faiz paylaşımını alıntılayıp “Bir cami imamı nasıl optimal faiz oranlarının ne olduğu konusunda fikir belirtebiliyor? Bir de gelişmiş ülkelerdeki %0-1 aralığını veriyor. Bu kadar teknik bir konuda en ufak bir eğitim almamış insan nasıl bu kadar rahat konuşabiliyor? Yazık.” dedi.