BIST 1.385
DOLAR 7,94
EURO 9,46
ALTIN 441,59
HABER /  SPOR

Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı

Serie A'nın 28. haftasında Milan deplasmanda karşılaştığı Fiorentina'yı 3-2 mağlup etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu takımının galibiyet golünü kaydetti.

Abone ol

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Milan, deplasmanda Fiorentina'yı 3-2 yendi. Ligde ikinci sırada bulunan Milan, orta sıralardaki Fiorentina'ya konuk oldu.

Milan, 9. dakikada İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic ile öne geçerken, ev sahibi takım 17. dakikada Erick Pulgar ile skoru 1-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya Fiorentina hızlı başladı ve 51. dakikada Franck Ribery ile 2-1 üstünlük yakaladı. Milan, bu gole 57. dakikada Brahim Diaz ile karşılık vererek 2-2 eşitliği sağladı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 72. dakikada sahneye çıkarak takımına galibiyeti getiren golü attı. Gol düellosu şeklinde geçen müsabakayı Milan 3-2 kazandı.

Puanını 59'a yükselten Milan, ligde ikinci sıradaki yerini korurken, maç eksiği bulunan lider Inter ile arasındaki farkı 6'ya düşürdü.

Fiorentina ise ligde bu sezon 13. yenilgisini alıp, 29 puanla 14. sırada kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsada sert düşüş! Sürekli işlemler 2 kez geçici olarak durduruldu
Fitch'ten kritik açıklama: Faiz artırımı bankalar üzerinde baskıyı artıracak
20 milyon dolara satılacaktı! Muğla'da ele geçirildi
Konya'da süt sağmaya giden kadın feci şekilde can verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan iş yerleri için maske uyarısı
Diyarbakır'da nevruz kutlamasında gözaltına alındılar! 81 kişiden 68'i serbest
Göz kuruluğuna ne iyi gelir kalorifer peteğinizin üstüne su koyarsanız...
AB yoksul ülkelere aşı göndermeyeceğini duyurdu
Hüsran sonrası Fatih Terim'den radikal karar
Lyon'u 4 golle geçen PSG liderliğini ilan etti
Yorumlar