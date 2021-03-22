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20 milyon dolara satılacaktı! Muğla'da ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'da jandarma ekiplerinin ihbar üzerine düzenlediği operasyonda 20 milyon dolara satılacak 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi.

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı şüphelilerin tarihi eser satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen şüphelilerin içinde bulunduğu araç dün Milas'ın Boğaziçi Mahallesi’nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi. Kitabeyi 20 milyon dolara satmayı planladıkları belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. 

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