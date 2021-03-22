20 milyon dolara satılacaktı! Muğla'da ele geçirildi

MUĞLA'da jandarma ekiplerinin ihbar üzerine düzenlediği operasyonda 20 milyon dolara satılacak 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi.Abone ol
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı şüphelilerin tarihi eser satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen şüphelilerin içinde bulunduğu araç dün Milas'ın Boğaziçi Mahallesi’nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi. Kitabeyi 20 milyon dolara satmayı planladıkları belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ankara'daki kafesini bırakıp Hatay'a bu işi yapmaya döndü! Haftalık kazancı duyanları şaşırttı