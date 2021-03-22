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Leicester City Manchester United'ı eledi! Diğer yarı finalist Chelsea

Leicester City ve Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) yarı finale yükseldi. Böylelikle yarı final eşleşmeleri şöyle oldu: Leicester City-Southampton, Chelsea-Manchester City

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Kupadaki çeyrek final müsabakalarında Leicester City, Manchester United'ı; Chelsea de Sheffield United'ı konuk etti.

Leicester City; Iheanacho'nun 24 ve 78, Tielemans'ın 52. dakikadaki golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.  Manchester United'ın golünü, 38. dakikada Greenwood kaydetti.

Leicester City kadrosundaki milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

Diğer mücadeleyi ise Chelsea, 24. dakikada Norwood (kendi kalesine) ve 90+2. dakikada Ziyech'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

17 ve 18 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarında Leicester City ile Southampton, Chelsea ile de Manchester City karşılaşacak.

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