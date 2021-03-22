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Fitch'ten kritik açıklama: Faiz artırımı bankalar üzerinde baskıyı artıracak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz artırımının bankaların üzerindeki baskıyı artıracağını belirtti.

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Fitch tarafından Cuma gecesi yayınlanan raporda TCMB'nin 200 baz puanlık faiz artırımının bankaların marjlarını kısa vadede daraltacağı ifade edildi. Değerlendirmede kararın bankaların kârlılıklarını daha fazla baskı altına alacağı yorumu yapıldı. "Faiz artırımı aynı zamanda TL cinsi borçlananların borç servis kapasitesini azaltarak varlık  kalitesi üzerindeki baskıyı da yükseltecek" değerlendirmesinde  bulunuldu.

Baskıları azaltabileceği görüşü

Dünya'nan aktardığı habere göre Fitch, Türkiye'de kredi talebinin halihazırda yükselen faiz nedeniyle yavaşlamaya başladığına dikkat çekerken 2021 yılında beklenen yüzde 6.7 büyümenin karlılık üzerindeki baskıları azalatabileceği görüşünü dile getirdi. "Piyasada volatilitenin ve enflasyon  baskılarının azalması bankaların kredi profilleri açısından  destekleyici olabilir" yorumunda bulundu.

Kuruluş, en büyük iki kamu bankası olan Halkbank ve Ziraat Bankası'na dair segment verilerinin kasım ve aralık ayı faiz  artırımları sonrasında marjların faiz kararlarına yüksek oranda hassas olduğunu gösterdiğine kaydetti. 3 kamu bankasının yerel ve yabancı para cinsi mevduatları arasındaki yayılımın ocak ayında negatife döndüğü belirtilirken 3 bankanın net kârının da 6 milyon liraya indiği kaydedildi. Rakamın Ocak 2020'de ise 2.3 milyar lira olduğu hatırlatıldı.

Kredi notlarına ilişkin belirsizlikler

Değerlendirmede öte yandan pandemiye ilişkin belirsizlik, muhtemel piyasa volatilitesi, yükselen faizlerin borçlananlar üzerindeki etkileri ve azalan hükümet destekleri nedeniyle bankaların bağımsız kredi notlarına ilişkin belirsizliklerin kayda değer oranda olduğu ifade edildi. "Bankaların mali kapasite notlarına ilişkin gelecek dönem kararları varlık kalitesi, sermaye  durumu, kârlılık, döviz likiditesi ve faaliyet ortamı gelişmelerine  bağlı olacak" denildi.

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