Dolar ne kadar olur? Naci Ağbal'ı bilen ekonomist Songür Ulus rakamı verdi

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sürpriz biçimde görevden alınmasıyla birlikte dolarda senaryolar havada uçuşmaya başladı. Peki dolar haftaya nasıl başlayacak? Yeni zirveler gelecek mi? Finansal Yatırım Uzmanı Songür Ulus, İnternethaber'in sorularını cevapladı.

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Finansal Yatırım Uzmanı Songür Ulus, dolarda kritik seviyenin 7,75 olduğunu söyleyerek bu kritik seviyenin aşılması halinde daha üst seviyelerin potaya gireceğini söyledi. Ulus, yatırımcıların bu kritik seviyeyi takip etmeleri gerektiğini belirten Ulus, 6,85-6,95 seviyelerinin ise hala senaryo dahilinde olduğunu ileri sürdü.

Geçtiğimiz hafta İnternethaber.com'un sorularını cevaplayan ve olası senaryoları gerçekleşen Songür Ulus, Naci Ağbal'ın sürpriz biçimde görevden ayrılmasının ardından olası senaryoları değerlendirdi. Ulus, dolarda kritik seviyenin 7,75 olduğunu söyleyerek bu seviyelerde haftalık kapanışın doları daha üst seviyelere taşıyabileceği uyarısında bulundu.

İşte Ulus'un açıklamalarından bazı satır başları;

"Geçen haftaki beklentimizi TCMB PPK toplantısı üzerine kurmuş ve olası sert bir faiz artışının tarafımızca beklendiğini ifade etmiş ve 7,75 üzerinde kalmadıkça ( günlük kapanış itibari ile ) doların tekrar ikili dip yapmak üzere 7,21 altına geçeceğini iddia etmiştik. Bu konuda Cuma kapanış itibari ile tüm hedefleri tutturmuş olduk. Bu konuda Cuma gecesi görevden alınan TCMB Başkanı Sayın Naci Ağbal kararına değinmeden geçen hafta yapmış olduğumuz ikili dip için son çekilme sonrası bu bölgenin 7,21 ve altında bir yer olacağını ve buralarda bir süre vakit geçirebileceğimizi beyan etmiştik. Cuma gecesi gelen sürpriz görev değişikliği dengeleri biraz değiştirmiş olsa da bu haftanın ilk 3 günü sonrasında eğer doları 7,7405 ( ki burası FIBO %50 düzeltme noktasıdır grafikten de görebilirsiniz ) noktası üzerinde bir günlük kapanış yapmazsa muhtemelen Cuma kapanışta gördüğümüz 719-7,21 bölgesi bir kez daha gelecektir. Bununla birlikte dolardaki bu ara yükseliş, habere bağlı son tepki yükselişi olarak göreceğiz ve esas ikili dip için 6,85-6,95 arasına sarkma yapacağız. Fakat olurda çarşambadan sonraki günlerde ve özellikle hafta sonu kapanışını 7,7405 üzerinde yaparsak muhtemelen dolar yeni bir zirve için ( 8,80-9,25 arası ) yola çıkmış olacaktır. Şahsi görüşüm bu bölgenin yani 7,7405 in bu hafta sonu kapanışı itibari ile aşılamayacağı yönündedir.

Görevden almayı bir gün önce duyurdu

Bir iki cümlede Sayın Naci Ağbal’ ın görevden alınmasına dair etmek isterim. Şahsen bu grev değişikliğini bekliyordum ve Perşembe günkü tweetim de de bunu yazmıştım. Kendisi bu konuda yetkin ve iyi eğitimli biridir ve yapması gerekeni elini taşın altına koyarak yapmıştır. Kendisine teşekkür ederiz. Bu kararı kendisinin görev değişikliği ile sonuçlansa da ülkesine daha iyi ve çok hizmet etmek için can atmaya devam ettiğini biliyorum ve yeni alacağı görevde kendisine şimdiden başarılar dilerim.

Altın haftaya ne olur?

Geçen hafta için kısa vadede #XAUUSD de 1.750 $ seviyelerinin denenebileceğini ama ilk seferde bu bölgenin geçilemeyeceğini beyan etmiştik. Salı gecesi gelen FED faizi sabit tutma kararı ve sonrasında FED Başkanı Powell’ın güvercin tutumu sebebi ile bu tezimiz şimdilik tuttu ama ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş trendinin yavaşlamaması bu hafta 1.750-1.765 $ seviyelerinin bir kez daha deneneceğini ve 2. Denemede olmasa bile 3. Denemede muhakkak geçilip 1.800 dolar seviyesine kadar bir yükseliş potansiyeli olduğunu belirtmemiz gerekir. Geçen hafta yazmış olduğumuz 1.700 dolar altında maliyetlenen altın yatırımcılarının 1.750 $ civarında kar alabileceğini ve tekrar aşağı gelişlerde tekrar alıma yapabileceğini söylemiştik ama çok aşağı sarkma olmadı FED toplantısı sonrasında ama çok yukarılara gitmek için heyecan duymaya da gerek yok. Beklediğimiz 14-18 haftalık 1.675-1.800 $ konsolidasyonu için daha 2 haftayı yeni doldurduk daha önümüzde uzun bir süreç var. Alım fırsatları tekrar gelecektir."